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Бавария Мюнхен рассматривает назначение Хаби Алонсо на пост менеджера

Новости футбола Сегодня, 10:51
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Бавария Мюнхен рассматривает назначение Хаби Алонсо на пост менеджера Бавария Мюнхен рассматривает назначение Хаби Алонсо на пост менеджера

Бавария Мюнхен рассматривает возможность назначения Хаби Алонсо на случай увольнения Тухеля, сообщает Bayern & Germany.

Как только Баварии понадобится новый тренер, их список кандидатов возглавляет менеджер Байера Хаби Алонсо. Боссы Баварии Мюнхен в восторге от работы испанского специалиста в Леверкузене. Румменигге высоко оценивает Алонсо, а Ян-Кристиан Дризен поражен личностью и развитием 41-летнего менеджера.

Бавария Мюнхен отправила крайнего защитника Станишича в аренду в Байер Леверкузен, потому что верят, что Хаби Алонсо может научить и усовершенствовать его. Похоже, что испанский специалист в будущем возглавит Баварию Мюнхен, это только вопрос времени.

Что касается тренерской карьеры Алонсо, то в 2018 году он стал тренером Реал Мадрида до 14 лет. В 2019 году стал главным тренером резервной команды Реал Сосьедад. 26 марта 2021 года клуб официально объявил о продлении контракта с Алонсо до 2022 года.

Однако уже в октябре этого же года Хаби Алонсо был назначен на пост менеджера Байер Леверкузен. Контракт рассчитан до лета 2024г. В прошлом сезоне он дошел до полуфинала Лиги Европы и занял шестую строчку в Бундеслиге.

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