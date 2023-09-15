Бавария Мюнхен рассматривает назначение Хаби Алонсо на пост менеджера

Бавария Мюнхен рассматривает возможность назначения Хаби Алонсо на случай увольнения Тухеля, сообщает Bayern & Germany.

Как только Баварии понадобится новый тренер, их список кандидатов возглавляет менеджер Байера Хаби Алонсо. Боссы Баварии Мюнхен в восторге от работы испанского специалиста в Леверкузене. Румменигге высоко оценивает Алонсо, а Ян-Кристиан Дризен поражен личностью и развитием 41-летнего менеджера.

Бавария Мюнхен отправила крайнего защитника Станишича в аренду в Байер Леверкузен, потому что верят, что Хаби Алонсо может научить и усовершенствовать его. Похоже, что испанский специалист в будущем возглавит Баварию Мюнхен, это только вопрос времени.

Что касается тренерской карьеры Алонсо, то в 2018 году он стал тренером Реал Мадрида до 14 лет. В 2019 году стал главным тренером резервной команды Реал Сосьедад. 26 марта 2021 года клуб официально объявил о продлении контракта с Алонсо до 2022 года.

Однако уже в октябре этого же года Хаби Алонсо был назначен на пост менеджера Байер Леверкузен. Контракт рассчитан до лета 2024г. В прошлом сезоне он дошел до полуфинала Лиги Европы и занял шестую строчку в Бундеслиге.