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Бавария Мюнхен планирует продлить контракт со своей легендой

Новости футбола Вчера, 11:58
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Бавария Мюнхен планирует продлить контракт со своей легендой Бавария Мюнхен планирует продлить контракт со своей легендой

Мюнхенский клуб планирует продлить контракт со своей легендой Томасом Мюллером, сообщает Bild.

Действующее соглашение с 34-летним немцем истекает в конце сезона 2023/24, но его могут продлить еще на год.

Выпускник академии мюнхенской "Баварии", в которой он тренировался с 11 лет. С 2007 года он провел два сезона за "Баварию II" в Региональной лиге. За основную команду мюнхенского клуба в Бундеслиге Томас дебютировал 15 августа 2008 года в матче против "Гамбурга", выходя на 80-й минуте вместо Мирослава Клозе.

Через год Томасу удалось оформить свой первый дубль в Бундеслиге в матче с дортмундской "Боруссией", а через три дня он повторил свой результат уже в Лиге чемпионов, забив два мяча в ворота "Маккаби" из Хайфы. Уже в своем первом полноценном сезоне в Бундеслиге (2009/10) он смог закрепиться в основе "Баварии", несмотря даже на возвращение на поле таких конкурентов, как Франк Рибери и Арьен Роббен. После зимнего перерыва Томас принял участие во всех матчах "Баварии".

Он стал основным игроком атакующей линии "Баварии" на многие годы. За свои первые десять сезонов выступлений за команду (2008—2018) принял участие в 440 матчах во всех турнирах, включая 286 матчей Бундеслиги, в которых забил 175 голов (104 гола в Бундеслиге).

В этом сезоне футболист провел 258 минут в девяти матчах за "Баварию" и сделал три ассиста.

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