Бавария Мюнхен готова отпустить своего тренера тренировать сборную без компенсаций

Юлиан Нагельсман является главным кандидатом на пост менеджера сборной Германии, сообщает Скай Спортс.

Однако у немецкого специалиста есть еще действующий контракт с Баварией Мюнхен, рассчитанный до 2026 года. По информации источников, мюнхенская команда готова отпустить Нагельсмана бесплатно безо всяких компенсаций, потому что знает, что Федерация футбола Германии не может позволить себе такую сумму. Напомним, что ранее сообщали за компенсацию в размере 10-15 миллионов. Такой ход позволит клубу избавиться от лишних зарплатных расходов.

36-летний тренер был уволен с должности менеджера Баварии в марте прошлого сезона. Нагельсман – приоритет для Федерации футбола. Спортивный директор Руди Феллер прокомментировал возможность назначения Нагельсмана. Он заявил, что есть список кандидатов, среди которых 36-летний тренер. По словам Феллера, Нагельсман – это топ-тренер.

Напомним, что в субботу, 9 сентября, Германия проиграла Японии в товарищеском матче со счетом 1:4. И после такого разгромного поражения в Федерации решили уволить Ханса-Дитера Флика с должности тренера сборной.