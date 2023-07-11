"Бавария" может продать семь футболистов ради трансфера Кейна

Мюнхенская “Бавария” в летнее трансферное окно может продать семерых футболистов, чтобы получить средства на покупку нападающего лондонского “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейна, сообщает Sky Sport Deutschland.

По сведениям источника, немецкий клуб больше всего надеется заработать на голландском полузащитнике Райане Гравенберхе, которого могут продать за 40-50 миллионов евро. За французского защитника Бенжамена Павара “Бавария” хочет получить 35-40 миллионов евро. Сенегальского нападающего Садио Мане мюнхенцы оценивают в 20 ммиллионов евро. Швейцарский вратарь Ян Зоммер может продан за 8-10 миллионов евро, немецкий голкипер Александр Нюбель - за 5-8 миллионов евро. Австрийский полузащитник Марсель Забитцер оценивается в 15 миллионов евро, а за французского защитника Буну Сарра клуб хочет получить 1-3 миллиона евро.

Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играет за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэма” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.