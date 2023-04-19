"Бавария" может продать одного из ключевых футболистов

“Бавария” может продать одного из игроков атаки ближайшим летом.

Как сообщил инсайдер Кристиан Фальк, кандидатами на выход являются Серж Гнабри и Садио Мане.

В руководстве клуба недовольны игрой обоих вингеров в этом сезоне.

Источник отмечает, что по новому контракту Гнабри получил повышение зарплаты, но не оправдал ожидания. В то же время Мане разочаровал боссов клуба не только своей игрой, но и дракой с Лероем Сане.