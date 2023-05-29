"Бавария" может подписать защитника "Боруссии" Дортмунд

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к защитнику дортмундской “Боруссии” и сборной Португалии Рафаэлу Геррейру, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, представители “Баварии” некоторое время назад общались с футболистом, который летом станет свободным агентом из-за окончания контракта с дортмундцами.

В нынешнем сезоне 29-летний Геррейру провел за “Боруссию” 36 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач.

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