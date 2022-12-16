"Бавария" может перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

"Бавария" проявляет интерес к швейцарскому вратарю менхенгладбахской “Боруссии” Яну Зоммеру, сообщает Sky.

По сведениям источника, мюнхенский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. В составе “Баварии” Зоммер может заменить травмированного Мануэля Нойера, который выбыл из строя на длительный срок из-за перелома ноги. Ранее сообщалось, что швейцарцем также интересуется “Манчестер Юнайтед”.

В нынешнем сезоне 33-летний Зоммер провел за “Боруссию” 11 матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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