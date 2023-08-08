"Бавария" может отложить трансфер Харри Кейна

Мюнхенская “Бавария” может перенести попытки купить нападающего лондонского “Тоттенхэм Хотспур” и сборной Англии Харри Кейна на зимнее трансферное окно, сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, руководство немецкого клуба полагает, что приобрести футболиста в январе 2024 года будет проще, так как его контракт с “Тоттенхэмом” истекает 30 июня 2024 года. Не исключено, что форвард перейдет в “Баварию” после завершения контракта на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что “Бавария” предложила за Кейна 100 миллионов евро и еще 20 миллионов евро в качестве бонусов. Впрочем, данное предложение не устроило английский клуб, который хочет гарантированно получить за него 120 миллионов евро.

30-летний Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играет за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэма” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

Кейн с 2015 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 84 матча, забил 58 голов и отдал 18 результативных передач.