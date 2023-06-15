"Бавария" может купить защитника сборной Испании

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к защитнику “Вильярреала” и сборной Испании Пау Торресу, сообщает журналист Sport1.de Керри Хау в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Купить игрока, возможно, будет можно по сниженной цене, так как его контракт с “подводниками” истекает летом 2024 года. Также испанцем интересуются “Астон Виллы” и “Ювентус”.

В нынешнем сезоне 26-летний Торрес провел за “Вильярреал” 39 матчей во всех турнирах и забил один гол.