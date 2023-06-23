"Бавария" может купить полузащитника "Манчестер Сити"

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к полузащитнику “Манчестер Сити” и сборной Англии Кэлвину Филлипсу, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб обратил внимание на 27-летнего футболиста после того, как не сумел договориться о покупке полузащитника “Вест Хэма” Деклана Райса.

Филлипс перешел в “Манчестер Сити” летом 2022 года из “Лидса”. Сумма трансфера составила 49 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.