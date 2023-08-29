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Бавария может купить опытного защитника Тоттенхэма

Новости футбола Сегодня, 16:10
Бавария может купить опытного защитника Тоттенхэма Фото: инстаграм Эрика Дайера/Автор неизвестен

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к защитнику “Тоттенхэм Хотспур” и сборной Англии Эрику Дайеру, сообщает журналист TZ Мануэль Бонке в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. “Бавария” рассматривает кандидатуру англичанина в качестве возможной замены французскому защитнику Бенжамену Павару, который близок к переходу в миланский “Интер” за 30 миллион евро плюс еще два миллиона евро в качестве бонусов. Немцы надеются купить Дайера по сниженной цене, так как его контракт с “Тоттенхэм Хотспур” действует до лета 2024 года.

24-летний Дайер выступает за “Тоттенхэм Хотспур” с лета 2014 года. Он перешел в английский клуб из лиссабонского “Спортинга”. Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Всего он провел за клуб из Лондона 361 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Дайер с 2015 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 49 матчей во всех турнирах и забил три гола, а также получил пять желтых карточек.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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