"Бавария" может купить опытного полузащитника "Ливерпуля"

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к полузащитнику “Ливерпуля” и сборной Бразилии Фабиньо, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, трансфер может состояться лишь в том случае, если не состоится переход бразильца в саудовский “Аль-Иттихад”, который готов заплатить за него около 45 миллионов евро.

29-летний Фабиньо выступает за “Ливерпуль” с 2018 года. Он перешел в английский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. Всего он провел за мерсисайдцев 219 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. В составе “Ливерпуля” Фабиньо по одному разу становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, обладателем Суперкубка Англии, обладателем Кубка английской лиги, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

Фабиньо с 2015 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 29 матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу, а также получил три желтые карточки.