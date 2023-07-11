АНГ АНГ
Главная Новости "Бавария" может изменить стратегию по трансферу Харри Кейна

"Бавария" может изменить стратегию по трансферу Харри Кейна

Новости футбола Сегодня, 17:42
"Бавария" может изменить стратегию по трансферу Харри Кейна Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

Мюнхенская “Бавария” рассматривает альтернативный вариант с трансфером нападающего лондонского “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейна, сообщает Bild.

По сведениям источника, немецкий клуб может подписать футболиста бесплатно следующим летом, когда у него завершится контракт с английским клубом. Ранее сообщалось, что “Тоттенхэм” хочет получить за 29-летнего Кейна 140 миллионов евро, а “Бавария” может предложить не более 100 миллионов евро.

Если трансфер англичанина будет отложен на год, мюнхенцы попытаются арендовать сербского нападающего туринского “Ювентуса” Душана Влаховича или аргентинского нападающего “Манчестер Сити” Хулиана Альвареса.

В прошлом сезоне 23-летний Влахович провел за “Ювентус” 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с итальянским клубом действует до лета 2026 года.

23-летний Альварес в минувшем сезоне принял участие в 49 матчах за “Манчестер Сити”, забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Контракт форварда с английским клубом действует до лета 2028 года.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Ювентус Бавария Манчестер Сити Тоттенхэм Премьер-лига Англия Серия А Италия Бундеслига Германия
Популярные новости
"Ювентус" и "Челси" могут совершить громкий обмен нападающими Новости футбола Сегодня, 16:55 "Ювентус" и "Челси" могут совершить громкий обмен нападающими
ПСЖ купил звезду "Баварии" и сборной Франции Новости футбола 09 июл 2023, 09:43 ПСЖ купил звезду "Баварии" и сборной Франции
Определился победитель молодежного чемпионата Европы Новости футбола 08 июл 2023, 16:34 Определился победитель молодежного чемпионата Европы
"Реал" согласовал условия контракта с Килианом Мбаппе Новости футбола 07 июл 2023, 11:20 "Реал" согласовал условия контракта с Килианом Мбаппе
ПСЖ купил полузащитника сборной Уругвая за 60 млн евро Новости футбола 07 июл 2023, 10:28 ПСЖ купил полузащитника сборной Уругвая за 60 млн евро
"Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе Новости футбола 06 июл 2023, 11:15 "Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:55 ПСЖ готов на все ради Килиана Мбаппе Новости футбола Сегодня, 17:42 "Бавария" может изменить стратегию по трансферу Харри Кейна Новости футбола Сегодня, 17:30 ПАОК вновь арендовал защитника киевского "Динамо" Новости футбола Сегодня, 17:15 "Ювентус" и "Интер" поборются за полузащитника сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 16:55 "Ювентус" и "Челси" могут совершить громкий обмен нападающими Новости футбола Сегодня, 16:42 Лидер "Лацио" согласился перейти в "Аль-Хилаль" Новости футбола Сегодня, 16:30 "Бавария" готов третье предложение по трансферу Харри Кейна Новости футбола Сегодня, 16:15 Президент "Наполи" назвал лишь один клуб, который может купить Виктора Осимхена Новости футбола Сегодня, 15:55 "Бавария" может продать семь футболистов ради трансфера Кейна Новости футбола Сегодня, 15:42 Нападающий "Челси" перешел в "Унион" из Берлина
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Индепендьенте - Ньюэллс Олд Бойз 12 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико Тукуман - Химнасия 12 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Фейеноорд - Брюгге 12 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Лиги чемпионов Астана - Динамо Тбилиси 12 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Астана - Динамо Тбилиси 12 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Фенербахче - Црвена Звезда 12 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Хекен - Нью-Сейнтс 12 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Фарул - Шериф 12 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Слован Братислава - Свифт Эсперанж 12 июля 2023 года Футбол 13 июл 2023 Прогноз на матч Хака - Крузейдерс 13 июля 2023 года