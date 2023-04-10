"Бавария" лишилась основного нападающего перед матчем с "Манчестер Сити"

Камерунский нападающий мюнхенской “Баварии” Эрик-Максим Шупо-Мотинг пропустит первый матч ¼ финала Лиги чемпионов против “Манчестер Сити”, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Футболист не успел восстановился после травмы колена, из-за которой он пропустил матч 27-го тура чемпионата Германии против “Фрайбурга” (1:0).

Матч “Манчестер Сити” - “Бавария” состоится завтра, 11 апреля. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне 34-летний Шупо-Мотинг провел за “Баварию” 28 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

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