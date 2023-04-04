"Бавария" летом может продать одного из лидеров

Мюнхенская “Бавария” в летнее трансферное окно может расстаться с вингером Сержем Гнабри, сообщает sport1.de.

По сведениям источника, новый главный тренер немецкого клуба Томас Тухель не убежден в необходимости продолжения сотрудничества с футболистом. В связи с этим он может быть выставлен на трансфер.

В нынешнем сезоне 27-летний Гнабри провел за “Баварию” 36 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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