Пресс-служба мюнхенской “Баварии” на официальном сайте объявила о переходе неаполитанского “Наполи” и сборной Южной Кореи Кима Мин Джэ.

Немецкий клуб заплатил за футболиста полную сумму отступных в размере 50 миллионов евро. Кореец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

826-летний Ким Мин Джэ выступал за “Наполи” с лета 2022 года. Он перешел в итальянский клуб из стамбульского “Фенербахче”. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Всего он провел за “Наполи” 45 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. В составе клуба из Неаполя он стал чемпионом Италии в сезоне-2022/2023. Ранее Ким Мин Джэ также играл за “Генджу”, “Чонбук Хендэ Моторс” и “Бэйцзин Гоань”.

Ким Мин Джэ с 2017 года играет за сборную Южной Кореи. Всего он провел за южнокорейскую национальную команду 49 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи, а также получил пять желтых карточек.

Напомним, что в прошлом сезоне “Бавария” стала чемпионом Германии и получила возможность сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.