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Бавария интересуется вингером Жироны

Новости футбола Сегодня, 09:45
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Бавария интересуется вингером Жироны Бавария интересуется вингером Жироны

Украинский крайний нападающий испанской Жироны Виктор Цыганков попал на радары мюнхенской Баварии. Об этом информирует Bild.

По информации источника скауты мюнхенского клуба планируют посетить несколько матчей испанской команды, чтобы понаблюдать за футболистом вживую. Отмечается, что Бавария рассматривает полноценный трансфер уже следующим летом, а если клуб покинет Гнабри или Сане, то вероятность трансфера Цыганкова возрастет.

Отметим, что украинец перешел в Жирону из киевского Динамо зимой 2022-го года. С тех пор футболист провел за каталонскую команду 27 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 7 результативных передач. На данный момент игрок восстанавливается после травмы.

Добавим, что Трансфермаркт оценивает Цыганкова в 22 миллиона евро, а Жирона планирует выручить от продажи футболиста не менее 30 миллионов.

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