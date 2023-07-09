"Бавария" интересуется топ-голкипером

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к вратарю мадридского “Атлетико” и сборной Словении Яну Облаку, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, немецкий клуб может приобрести 30-летнего голкипера в летнее трансферное окно. Мюнхенцы рассматривают кандидатуру словенца в качестве замены швейцарцу Янну Зоммеру, который может перейти в “Интер”. Впрочем, купить Облака будет очень сложно, так как “Атлетико” не хочет его продавать, а сумма отступных в контракте голкипера составляет 120 миллионов евро.

Облак выступает за “Атлетико” с лета 2014 года. Он перешел из лиссабонской “Бенфики”. Сумма трансфера составила 16 миллионов евро. Всего за мадридский клуб он провел 392 матча во всех турнирах и пропустил 300 голов. В 191 матче он ушел с поля без пропущенных голов. Контракт игрока с испанским клубом действует до лета 2028 года. В составе “Атлетико” Облак становился чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги Европы, обладателем Суперкубка УЕФА и финалистом Лиги чемпионов.

Облак с 2012 года играет за сборную Словении. Всего за словенскую национальную команду он провел 56 матчей и пропустил 48 голов.