Бавария интересуется голкипером Боруссии Дортмунд

Бавария рассматривает варианты замены 37-летнему Мануелю Ноеру. «Ветеран» и капитан команды уже практически год не выступает в составе мюнхенского клуба после перелома ноги в январе этого года и руководство клуба ищет ему замену. Издание Foot Mercato сообщает, что Бавария рассматривает швейцарского вратаря Боруссии Дортмунд Грегора Кобеля.

Французское издание сообщает, что руководство мюнхенского клуба уже неоднократно контактировало с самим игроком. Но недавно Кобель продлил свой контракт с Боруссией до 2028 года, что может помешать этой сделке. Также считается, что дортмундский клуб запросит за своего игрока€70 млн, что точно может не устраивать интересующуюся сторону. Поэтому Баварии придется договариваться уже с руководством самого клуба.

Зимой Бавария уже подписывала швейцарского голкипера, и тоже с Боруссии, но уже мюнхенгладбахской, Янна Зоммера на период травмы Ноера. Но во время летнего трансферного окна вратарь сборной Швейцарии перешел в миланский Интер и теперь основным голкипером немецкой команды является Свен Ульрайх.

Грегор Кобель перешел в Боруссию Дортмунд в 2021 году с Штутгарта за€15 млн и является основным голкипером своей команды.