"Бавария" и "Манчестер Юнайтед" поборются за звезду "Ювентуса"

"Бавария" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к нападающему “Ювентуса” и сборной Сербии Душану Влаховичу, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский и немецкий клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что в январе серб мог перейти в один из клубов АПЛ, но трансфер сорвал агент игрока.

В нынешнем сезоне 23-летний Влахович провел за “Ювентус” 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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