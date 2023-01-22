"Бавария" и "Манчестер Юнайтед" поборются за защитника "Монако"

"Бавария" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к защитнику "Монако" и сборной Франции Акселю Дисаси, сообщает Téléfoot.

По сведениям источника, немецкий и английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста следующим летом. Монегаски оценивают игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Дисаси провел за “Монако” 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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