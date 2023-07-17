"Бавария" и "Манчестер Сити" могут совершить обмен топ-футболистами

"Бавария" и "Манчестер Сити" могут обменяться защитниками в летнее трансферное окно, сообщает Bild.

По сведениям источника, немецкий клуб проявляет интерес к защитнику “горожан” Кайлу Уокеру и готов отдать в обмен на него французского защитника Бенжамена Павара. При этом “Бавария” хочет получить от английского клуба доплату в размере 15 миллионов евро.

33-летний Уокер выступает за “Манчестер Сити” с 2017 года. Он перешел из “Тоттенхэма” за 52,7 миллионов евро. Всего Уокер провел за “горожан” 254 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 18 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Англии сыграл 76 матчей, не забил ни одного гола и отдал девять результативных передач.

27-летний Павар выступает за “Баварию” с 2019 года. Он перешел в мюнхенский клуб из “Штутгарта”. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Всего Павар провел за клуб 162 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Франции сыграл 49 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.