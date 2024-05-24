Бавария и Бернли на финальной стадии по компенсации за Компани

Бавария Мюнхен и Бернли уже на завершающей стадии по согласованию компенсации за тренера Венсана Компани.

Как сообщил Фабрицио Романо, бельгийский специалист очень близок, чтобы подписать контракт с мюнхенской командой. Между сторонами все уже готово. Не так давно Венсан Компани сообщил Бернли о своем решении возглавить Баварию Мюнхен.

К слову, Бавария предлагала за Компани 10 миллионов евро, но Бернли просит на 10 миллионов больше. Однако мюнхенцы уверены, что смогут в итоге договориться. Ранее сообщалось, что Бавария и Компани уже достигли соглашения по условиям контракта. Осталось достигнуть компромисса клубам.

Компани тренирует Бернли с лета 2022 года. Под его руководством Бернли уверенно выиграл Чемпионшип, но по итогам завершившегося сезона вылетел из Премьер-лиги с 19 места.

Ранее Баварии отказали Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник. Также она пыталась договориться о продолжении сотрудничества с Тухелем, но и эти переговоры провалились.