"Бавария" хочет усилиться вратарем "Челси"

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к вратарю лондонского “Челси” и сборной Испании Кепе Аррисабалаге, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб сделал официальное предложение об аренде голкипера до лета 2024 года. По истечении данного срока “Бавария” может выкупить трансфер вратаря. Впрочем, данный трансфер маловероятен, так как ранее “Челси” продал сенегальского голкипера Эдуара Менди в Саудовскую Аравию.

28-летний Аррисабалага выступает за “Челси” с 2018 года. Он перешел в лондонский клуб из испанского “Атлетика”. Сумма трансфера составила 80 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Лондона 163 матча во всех турнирах и пропустил 175 голов. В 59 матчах он не пропускал голов. В составе “Челси” Кепа становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/21, выиграл Лигу Европы в сезоне-2018/19, завоевал Суперкубок УЕФА в 2021 году, а также выиграл Клубный чемпионат мира в 2021 году. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 гола.

Аррисабалага с 2017 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду 13 матчей и пропустил шесть голов, а также получил две желтые карточки.