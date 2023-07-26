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"Бавария" хочет подписать звездного голкипера

Новости футбола Сегодня, 11:59
"Бавария" хочет подписать звездного голкипера Фото: инстаграм Давида Де Хеа/Автор неизвестен

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к испанскому вратарю Давиду Де Хеа, сообщает Bild.

По сведениям источника, немецкий клуб может подписать голкипера в летнее трансферное окно. Тренерский штаб мюнхенцев под руководством Томаса Тухеля рассматривает кандидатуру испанца в качестве временной замены травмированному основному вратарю Мануэлю Нойеру, который из-за перелома ноги не будет готов к началу сезона. Де Хеа является свободным агентом и поэтому он может перейти в новый клуб бесплатно.

Предыдущим клубом 32-летнего Давида Де Хеа был “Манчестер Юнайтед”, за который он выступал с 2011 года. Он перешел в английский клуб из мадридского “Атлетико”. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего он провел за манкунианцев 545 матчей во всех турнирах и пропустил 590 голов. В 190 матчах он ушел с поля без пропущенных мячей. В составе “Манчестер Юнайтед" Де Хеа становился чемпионом Англии в сезоне-2012/2013, выиграл Кубок Англии сезона-2015/2016, становился победителем Кубка английской лиги в сезонах-2016/2017 и 2022/2023, трижды завоевал Суперкубок Англии в 2011, 2013 и 2016 годах, а также выиграл Лигу Европы в сезоне-2016/2017.

Де Хеа с 2014 по 2020 год играл за сборную Испании. За испанскую национальную команду он провел 45 матчей и пропустил 36 голов.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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