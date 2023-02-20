"Бавария" хочет подписать хавбека "Реала"
Новости футбола Сегодня, 16:43
Фото: инстаграм Дани Себальоса/Автор неизвестен
Мюнхенская “Бавария" проявляет интерес к полузащитнику мадридского “Реала” Дани Себальосу, сообщает Relevo.
По сведениям источника, немецкий клуб намерен подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с мадридцами. Сам игрок хотел бы остаться в “Реале”, но стороны пока не согласовали новое соглашение.
В нынешнем сезоне 26-летний Себальос провел за “Реал” 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач.
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