"Бавария" хочет подписать хавбека "Реала"

Мюнхенская “Бавария" проявляет интерес к полузащитнику мадридского “Реала” Дани Себальосу, сообщает Relevo.

По сведениям источника, немецкий клуб намерен подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с мадридцами. Сам игрок хотел бы остаться в “Реале”, но стороны пока не согласовали новое соглашение.

В нынешнем сезоне 26-летний Себальос провел за “Реал” 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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