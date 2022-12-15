"Бавария" хочет купить звезду "Барселоны"

“Бавария” проявляет интерес к голландскому полузащитнику “Барселоны” Френки де Йонгу, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее или летнее трансферное окно. Прошлым летом каталонцы были готовы продать игрока в “Манчестер Юнайтед”, но де Йонг отказался присоединиться к манкунианцам.

В нынешнем сезоне 25-летний де Йонг провел за “Барселону” и сборную Нидерландов 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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