"Бавария" хочет купить вратаря сборной Грузии

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к вратарю “Валенсии” и сборной Грузии Георгию Мамардашвили, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Голкипер заинтересован в трансфере. Ранее сообщалось, что грузинским вратарем также интересуется “Тоттенхэм”.

В минувшем сезоне 22-летний Мамардашвили провел за “Валенсию” 42 матча во всех турнирах, пропустил 49 голов и получил три желтые карточки. За сборную Грузии сыграл девять матчей и пропустил 12 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Напомним, что основной вратарь “Баварии” Мануэль Нойер продолжает восстанавливаться после перелома ноги. При этом в составе немецкого клуба есть вратари Янн Зоммер, Свен Ульрайх, а также Александер Нюбель, который вернулся в клуб по окончании срока аренды в “Монако”.

В прошлом сезоне “Бавария” стала чемпионом Германии и пробилась в Лигу чемпионов. “Валенсия” финишировала на 16-м месте в чемпионате Испании и не попала в еврокубки.