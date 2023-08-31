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Бавария хочет купить полузащитника сборной Португалии

Новости футбола Сегодня, 01:20
Бавария хочет купить полузащитника сборной Португалии Фото: инстаграм Жоау Пальиньи/Автор неизвестен

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к полузащитнику лондонского “Фулхэма” и сборной Португалии Жоау Пальинье, сообщает Bild.

По сведениям источника, немецкий клуб может приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. На переходе португальца настаивает лично главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель, который считает его приоритетным вариантом.

Ранее сообщалось, что “Бавария” проявляет интерес к шотландскому полузащитнику “Манчестер Юнайтед” Скотту Мактоминею. Но проблемой являются финансовые запросы манкунианцев, которые требуют за него от 41 до 47 миллионов евро.

28-летний Пальинья выступает за “Фулхэм” с лета 2022 года. Он перешел в английский клуб из лиссабонского “Спортинга”. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Лондона 43 матча во всех турнирах и забил пять голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года с возможностью продления еще на один год.

Пальиния с 2021 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду 21 матч, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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