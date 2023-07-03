"Бавария" хочет купить полузащитника сборной Франции

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к полузащитнику “Ниццы” и сборной Франции Кефреру Тюраму, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке 22-летнего игрока настаивает лично главный тренер “Баварии” Томас Тухель. Французский клуб оценивает Тюрама в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что француз также входит в сферу интересов “Ливерпуля”.

22-летний Тюрам является воспитанником “Монако” и сыном легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама. Летом 2019 года он перешел в “Ниццу” на правах свободного агента. Всего он провел за клуб 138 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 11 результативных передач. За сборную Франции сыграл один матч.

В минувшем сезоне “Бавария” в 33-й раз стала чемпионом Германии. Таким образом, мюнхенский клуб завоевал прямую путевку для участия в групповом турнире Лиги чемпионов. “Ницца” финишировала на девятом месте в чемпионате Франции и не сумела завоевать путевку в еврокубки.