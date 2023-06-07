"Бавария" хочет купить полузащитника "Барселоны"

“Бавария” проявляет интерес к полузащитнику “Барселоны” и сборной Нидерландов Френки де Йонга, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, немецкий клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. “Бавария” рассматривает кандидатуру голландца в качестве альтернативы полузащитнику “Вест Хэма” Деклану Райсу, за которого требуют 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний де Йонг провел за “Барселону” 43 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.