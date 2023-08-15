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"Бавария" хочет купить победителя Лиги чемпионов

Новости футбола Сегодня, 01:35
"Бавария" хочет купить победителя Лиги чемпионов Фото: инстаграм Штефана Ортеги/Автор неизвестен

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к немецкому вратарю “Манчестер Сити” Штефану Ортеге, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб может приобрести голкипера в летнее трансферное окно. Тренерский штаб “Баварии” рассматривает Ортегу в качестве замены швейцарскому вратарю Яну Зоммеру, который перешел в “Интер”. Кроме того, у мюнхенского клуба возникла серьезная проблема с вратарской линией, так как многолетний лидер ворот команды Мануэль Нойер из-за травмы может пропустить еще несколько месяцев. Англичане могут согласиться продать вратаря.

30-летний Ортега выступает за “Манчестер Сити” с лета 2022 года. Он перешел в английский клуб из немецкого клуба “Арминия” на правах свободного агента. Он провел за “горожан” 15 матчей во всех турнирах и пропустил восемь голов. В девяти матчах он голов не пропускал. В составе “Манчестер Сити” Ортега становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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