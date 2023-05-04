"Бавария" хочет купить хавбека сборной Португалии

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к полузащитнику лондонского “Фулхэма” и сборной Португалии Жоау Пальинье, сообщает Bayern & Germany.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что скауты мюнхенцев следили за игрой хавбека в матче чемпионата Англии против “Астон Виллы”.

В нынешнем сезоне 27-летний Пальинья провел за “Фулхэм” 36 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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