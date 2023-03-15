"Бавария" хочет бесплатно подписать капитана сборной Англии

“Бавария" все еще надеется пригласить в команду капитана сборной Англии и “Тоттенхэма” Харри Кейна.

По информации Sky Sports, английский клуб точно не захочет ближайшим летом.

При этом на протяжении года “шпоры” будут пытаться договориться о новом контракте с бомбардиром.

Ситуацией хочет воспользоваться “Бавария”, которая в январе 2024 года планирует начать переговоры с Кейном и подписать его в качестве свободного агента.

В этом розыгрыше АПЛ Кейн забил 20 голов в 29 матчах.