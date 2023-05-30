"Бавария" готовит возвращение одной из легенд клуба

Новым генеральным директором мюнхенской "Баварии" могут стать Бастиан Швайнштайгер или Арьен Роббен, которые являются легендами клуба.

Как пишет Bayern & Germany, немецкий клуб уже ведет поиск нового функционера на эту должность после увольнения Оливера Кана.

Швайнштайгер играл за "Баварию" с 2000 по 2015 годы, в то время как Роббен выступал за немецкий клуб с 2009 по 2019 годы.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 "Бавария" выиграла титул чемпиона Германии в 11-й раз подряд.