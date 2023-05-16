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"Бавария" готовит трансфер звездного хавбека "Челси"

Новости футбола Сегодня, 09:28
"Бавария" готовит трансфер звездного хавбека "Челси" Фото: твиттер Челси

"Бавария" ищет замену для нидерландского полузащитника Райана Гравенберха, который может сменить клуб.

По информации Bayern & Germany, тренерский штаб чемпиона Германии нацелился на хавбека “Челси” Матео Ковачича.

Также известно, что услугами хавбека интересуются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне АПЛ 29-летний Ковачич провел 26 матчей, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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