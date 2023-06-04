"Бавария" готовит топ-трансфер

Хавбек “Боруссии” Рафаэль Геррейру в статусе свободного агента переходит в мюнхенскую "Баварию".

Об этом сообщают журналисты Sky Sports.

По данным источника, чемпион страны вел переговоры с 29-летним латеральным защитником на протяжении последних дней, и главный тренер команды Томас Тухель, который работал с Геррейру в "Боруссии", лично заинтересован в его трансфере.

Португалец играет за клуб из Дортмунда с 2016 года и в минувшем сезоне принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 14 результативных передач.