"Бавария" готова заплатить огромные деньги за Кейна

Мюнхенская “Бавария” хочет купить нападающего лондонского “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейна, сообщает журналист Педру Алмейды в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб готов заплатить за футболиста 100 миллионов евро. Если трансфер состоится, то он станет самым крупным в истории “Баварии”.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 41 матч во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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