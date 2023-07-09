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"Бавария" готова заплатить 15 млн евро за опытного защитника "Манчестер Сити"

Новости футбола Сегодня, 09:55
"Бавария" готова заплатить 15 млн евро за опытного защитника "Манчестер Сити" Фото: инстаграм Кайла Уокера/Автор неизвестен

Мюнхенская “Бавария” не оставляет попыток приобрести защитника “Манчестер Сити” и сборной Англии Кайла Уокера, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб готов заплатить за 33-летнего футболиста 15 миллионов евро. Эта сумма может возрасти еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Англичане готовы продать игрока. Для завершения трансфера “Баварии” необходимо договориться с самим игроком.

Уокер выступает за “Манчестер Сити” с 2017 года. Он присоединился к “горожанам” из “Тоттенхэма”. Сумма трансфера составила 52,7 миллионов евро. Всего он провел за “Манчестер Сити” 254 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Уокер с 2011 года играет за сборную Англии. Всего он сыграл за английскую национальную команду 76 матчей, не забил ни одного гола и отдал девять результативных передач, а также получил 11 желтых карточек.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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