"Бавария" готова продать одного из лидеров команды

Мюнхенская “Бавария” может продать полузащитника Леона Горетцку в летнее трансферное окно, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга.

По сведениям источника, на продаже футболиста настаивает главный тренер немецкого клуба Томаса Тухеля, который не рассчитывает на него в следующего сезоне. При этом сам 28-летний Горетцка не хочет никуда уходить и надеется доказать тренеру свою полезность. Если “Бавария” решит расстаться с игроком, то потребует за него большую сумму.

Горетцка выступает за “Баварию” с лета 2018 года. Он перешел из гельзенкирхенского “Шальке” на правах свободного агента. Всего хавбек провел за мюнхенский клуб 179 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 35 результативных передач. Его контракт с “Баварией” действует до лета 2026 года. 5-кратный чемпион Германии, 2-кратный обладатель Кубка Германии, 3-кратный обладатель Суперкубка Германии, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА. победитель Клубного чемпионата мира.

Горецка с 2014 года играет за сборную Германии. Всего он провел за немецкую национальную команду 53 матча, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.