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"Бавария" готов третье предложение по трансферу Харри Кейна

Новости футбола Сегодня, 16:30
"Бавария" готов третье предложение по трансферу Харри Кейна Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

Мюнхенская “Бавария” не оставляет попыток приобрести нападающего лондонского “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейна в летнее трансферное окно, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, немецкий клуб готовит для английского клуба третье предложение, которое может составить от 90 до 95 миллионов евро. При этом, руководство мюнхенцев допускает, что для покупки форварда придется потратить 100 миллионов евро. Впрочем, даже этой суммы может оказаться недостаточно, так как английский клуб хочет получить за игрока 140 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что “Тоттенхэм” готов предложить 29-летнему Кейну новый контракт с повышением зарплаты почти до 25 миллионов евро в год.

Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играет за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэма” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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