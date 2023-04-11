"Бавария" договорился о контракте со звездным футболистом

Вингер “Баварии” Лерой Сане может подписать новый контракт с клубом.

По данным издания Kicker, 27-летний футболист готов к переговорам о продлении соглашения, которое истекает в 2025 году.

Пока же Сане сосредоточен на игре и намерен доказать свою состоятельность в стартовом составе команды.

В этом сезоне вингер забил 13 голов и отдал 8 голевых передач в 35 матчах.

Ранее Сане выступал за “Манчестер Сити” до перехода в мюнхенский клуб летом 2020 года.