Бавария договорилась с новым главным тренером. Известно, сколько заплатит клуб
Новости футбола Сегодня, 09:30Кирилл Романенко эксперт Dailysports
Фото: Getty Images
Бавария договорилась с Бернли о переходе из английского клуба главного тренера Венсана Компани, сообщает Фабрицо Романо.
По информации источника, мюнхенцы заплатят за разрыв контракта с тренером 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Бавария и Компани уже достигли соглашения по условиям контракта. Бельгиец переедет в Мюнхен на три года.
Компани возглавлял Бернли с лета 2022 года. Под его руководством “бордовые” уверенно выиграли Чемпионшип, но по итогам завершившегося сезона вылетел из Премьер-лиги с 19 места.
Ранее Баварии отказали Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник. Также она пыталась договориться о продолжении сотрудничества с Тухелем, но и эти переговоры провалились.
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