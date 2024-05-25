Бавария договорилась с новым главным тренером. Известно, сколько заплатит клуб

Бавария договорилась с Бернли о переходе из английского клуба главного тренера Венсана Компани, сообщает Фабрицо Романо.

По информации источника, мюнхенцы заплатят за разрыв контракта с тренером 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бавария и Компани уже достигли соглашения по условиям контракта. Бельгиец переедет в Мюнхен на три года.

Компани возглавлял Бернли с лета 2022 года. Под его руководством “бордовые” уверенно выиграли Чемпионшип, но по итогам завершившегося сезона вылетел из Премьер-лиги с 19 места.

Ранее Баварии отказали Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник. Также она пыталась договориться о продолжении сотрудничества с Тухелем, но и эти переговоры провалились.