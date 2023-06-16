"Бавария" больше не интересуется главным бомбардиром "Наполи" Виктором Осимхеном.

Немецкий гранд был одним из кандидатов на покупку игрока, но в ближайшее время трансфер не состоится, пишет Фабрицио Романо.

По его словам, причиной является высокая стоимость игрока, за которого придется заплатить около 150 миллионов.

Несмотря на это, 24-летний футболист продолжает привлекать внимание многих европейских грандов.

В прошлом сезоне африканец забил 31 гол и отдал пять результативных передач в 39 матчах.