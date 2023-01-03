"Бавария" близка к трансферу опытного вратаря

Швейцарский вратарь менхенгладбахской “Боруссии” Ян Зоммер близок к переходу в мюнхенскую “Баварию”, сообщает журналист Андреас Бени в своем твиттере.

По сведениям источника, голкипер практически договорился с баварцами о деталях контракта, который будет действовать до лета 2025 года. “Бавария” заплатит за футболиста небольшую сумму, так как его контракт с Гладбахом истекает спустя полгода.

В нынешнем сезоне 34-летний Зоммер провел за “Боруссию” 11 матчей и пропустил 14 голов.

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