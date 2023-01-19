"Бавария" близка к трансферу опытного хавбека

“Бавария” близок к трансферу австрийского полузащитника “РБ Лейпциг” Конрада Лаймера, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, мюнхенский клуб договорился с футболистом о подписании предварительного контракта. Хавбек перейдет в “Баварию” летом, когда у него завершится контракт с “быками”.

В нынешнем сезоне 25-летний Лаймер провел за “РБ Лейпциг” шесть матчей, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи.

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