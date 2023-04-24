"Бавария" близка к продлению контракта с основным защитником

Мюнхенская “Бавария” близка к продлению контракта с французским защитником Люкой Эрнандесом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб заключит с футболистом соглашение до лета 2027 года. Подписание контракта состоится уже в ближайшие дни.

Стоит отметить, что в настоящее время француз восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена.

В нынешнем сезоне 27-летний Эрнандес провел за “Баварию” 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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