"Бавария" близка к покупке звездного вратаря "Севильи"

Мюнхенская “Бавария” хочет купить вратаря “Севильи” и сборной Марокко Яссина Буну, сообщает твиттер Bayern&Germany.

По сведениям источника, немецкий клуб ведет активные переговоры о покупке голкипера в летнее трансферное окно. В составе “Баварии” африканец может заменить швейцарского вратаря Яна Зоммера, который близок к переходу в миланский “Интер”.

Ранее сообщалось, что интерес к Буну также проявляют “Пари Сен-Жермен” и несколько клубов из Саудовской Аравии.

32-летний Буну выступает за “Севилью” с сентября 2020 года. Он перешел в севильский клуб из “Жироны”. Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Всего он провел за “Севилью” 140 матчей во всех турнирах и пропустил 138 голов. Также он в 58 матчах ушел с поля без пропущенных голов. В составе севильцев Буну два раза становился победителем Лиги Европы в сезонах-2019/2020 и 2022/2023. Ранее он играл за “Атлетико” и “Сарагосу”.

Буну с 2013 года играет за сборную Марокко. Всего за марокканскую национальную команду он провел 54 матча и пропустил 28 голов. В составе сборной Марокко Буну принимал участие в чемпионате мира-2022 и занял четвертое место.