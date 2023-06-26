"Бавария", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" поборются за талантливого голландца

"Бавария", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к защитнику “Байера” и молодежной сборной Нидерландов Джереми Фримпонгу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, европейские топ-клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Немецкий клуб может продать игрока за 30-35 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 22-летний Фримпонг провел за “Байер” 48 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.