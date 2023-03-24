"Баварии" придется заплатить Нагельсманну крупную сумму за увольнение
Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: инстаграм Юлиана Нагельсманна/Автор неизвестен
Мюнхенская “Бавария” заплатит большую сумму бывшему главному тренеру Юлиану Нагельсманну за досрочный разрыв контракта, сообщает Bild.
По сведениям источника, неустойка за разрыв контракта по инициативе клуба составляет 27 миллионов евро. Сумма может быть снижена, если стороны заключат мировое соглашение.
Стоит отметить, что “Бавария” продолжит платить тренеру зарплату до тех пор, пока он не найдет новый клуб. Его контракт с мюнхенцами действует до лета 2026 года.
Напомним, что немецкий клуб отправил Нагельсманна в отставку, а вместо него назначил Томаса Тухеля.
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